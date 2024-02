Ein Olympia-Vorgeschmack im Martelltal

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Südtirol werden jeden Winter ein gutes Dutzend Weltcup-Events ausgetragen. Das letzte dieser Saison geht in den kommenden Tagen in Martell über die Bühne: Die mittlerweile legendäre Marmotta Trophy. Von Donnerstag bis Sonntag geben sich die weltbesten Skitourengeher ein Stelldichein – auch in den neuen olympischen Disziplinen.