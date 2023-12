Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die weltbesten Snowboarderinnen und Snowboarder sind am Montagvormittag in Carezza eingetroffen, um sich für den 13. FIS Snowboard Weltcup vorzubereiten, der gleichzeitig der erste Parallel-Riesentorlauf dieser Saison ist. Am Donnerstag, 14. Dezember geht es für die Athletinnen und Athleten dann um alles, wenn ab 9.15 Uhr die Qualifikationsläufe und ab 13.15 Uhr die Finalläufe auf der Pra-di-Tori-Piste anstehen.