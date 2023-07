Halbfinale! Sinner setzt sich den Karriere-Höhepunkt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner ist am vorläufigen Zenit seiner Karriere angelangt. Der erst 21-jährige Südtiroler hat am Dienstagabend auf dem heiligen Rasen in Wimbledon, beim wichtigsten Tennisturnier der Welt, erstmals den Sprung unter die besten Vier geschafft.