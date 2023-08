Hochwasser in Tirol: Rodelzentrum schwer beschädigt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Montag gingen über weite Teile der Ostalpen schwere Regenfälle nieder, die Pegelstände der Bäche und Flüsse stiegen im Laufe des Tages kontinuierlich an. So auch in Tirol: Die Ötztaler Ache trat über die Ufer und richtete im Bereich der WM-Rodelbahn „Grantau“ schwere Schäden an.