„Ich verspreche es dir, Papa“: Goggias emotionale Botschaft

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Sofia Goggia fuhr in der laufenden Saison ihrer fünften kleinen Kugel in der Abfahrt entgegen, ehe eine Verletzung ihr einen Strich durch die Rechnung machte. Am Donnerstagabend meldete sich die Italienerin erstmals seit ihrem folgenschweren Unfall zu Wort.