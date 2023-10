„Ihr glaubt es nicht, aber ich bin froh“: Panatta gratuliert Sinner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

47 Jahre nach Adriano Panatta gelang Jannik Sinner am Dienstag als zweiter Spieler aus Italien der Einzug in die Top-4 der Tennis-Weltrangliste. Noch am selben Abend gratulierte der 73-Jährige dem Südtiroler auf seine Art zu diesem historischen Ereignis.