Italien plagt sich zum Pflichtsieg beim WM-Schlusslicht

Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft hat am frühen Mittwochabend den erwarteten Pflichtsieg bei der WM der 1. Division in Nottingham geholt. Eine Galavorstellung bot das Blue Team beim 6:4-Sieg über Litauen – punktloses Schlusslicht in der Gruppe – aber nicht.