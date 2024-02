Italiens Biathleten vor dem XXL-Tag: „Vollgas, was sonst?“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die ersten drei Titelentscheidungen bei der Biathlon-WM in Nove Mesto sind ohne Top-5-Platzierung der Azzurri über die Bühne gegangen. Vor dem Großkampftag am Sonntag blasen sie zum Angriff, auch wenn die Situation in den letzten Stunden keinesfalls eine bessere wurde.