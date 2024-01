Jannik Sinners besonderer Gruß in die Heimat

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

„Hallo erstmal“. Das waren die ersten zwei Worte, die Jannik Sinner am Sonntag als frischgebackener Grand-Slam-Champion sprach. Er eröffnete damit ein Sieger-Interview, das die Tennisfans in der Rod Laver Arena in Melbourne mit unbekümmerten und zugleich gewohnt demütigen Aussagen begeisterte.