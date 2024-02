LIVE | Der Riesentorlauf-Weltcup gastiert in Kalifornien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Ski-Weltcup macht in Kalifornien Station. In Palisades Tahoe findet heute (19 und 22 Uhr MEZ) ein Riesentorlauf statt. Hier sind Sie in Echtzeit dabei, wenn Marco Odermatt, Henrik Kristoffersen, Alex Vinatzer & Co. im ersten Lauf um die bestmögliche Ausgangslage kämpfen.