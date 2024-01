LIVE | Los geht's in Antholz!

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In diesen Minuten wird der Biathlon-Weltcup in der Südtirol Arena eröffnet – und das auch noch mit einer Premiere: Erstmals wird in Antholz ein verkürzter Einzelwettkampf ausgetragen. Die Männer müssen über 15 Kilometern. Hier sind Sie in Echtzeit dabei.