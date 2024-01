München nimmt Abschied vom Kaiser

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am 7. Januar ging ein Beben durch die gesamte Fußballwelt: Franz Beckenbauer ist tot. Mit ihm starb einer der wichtigsten Figuren des deutschen Fußballs und insbesondere vom FC Bayern München. Am Freitagnachmittag verabschieden sich Fans, Funktionäre und das Team in der Allianz Arena von ihrem „Kaiser“.