Der erste Wettkampftag beim FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites ging mit den Siegen des Kanadiers Jared Schmidt und der Schwedin Sandra Näslung zu Ende. Während Schmidt zum ersten Mal am Haunold triumphierte, war es für Rekordsiegerin Näslund der insgesamt siebte Erfolg in Innichen und der fünfte Sieg in Serie. Dominik Zuech aus Lana belegte Rang 21.