Sensation in Laas: Newcomer siegt auf Heimbahn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Paukenschlag beim FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Laas (ITA). Am Sonntag feierte Daniel Gruber seinen ersten Weltcupsieg – und das ausgerechnet auf seiner Heimbahn. Der Juniorenweltmeister 2022 führte einen Vierfachsieg der Südtiroler an.