TICKER | Jessica Malsiner punktet in Sapporo

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dieser Wintersport-Samstag steht ganz im Zeichen der Rodel-EM, der großen Weltcupentscheidungen der Alpinen in Wengen und Zauchensee, sowie jener der Biathleten in Ruhpolding. Was abseits davon passiert, fassen wir hier zusammen.