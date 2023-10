Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach seinem grandiosen Turniersieg in Peking, ging es für Jannik Sinner am Samstag mit dem ATP-Masters-Turnier in Shanghai weiter. Gegen den frech und stark aufspielenden Außenseiter Marcos Giron tat sich Südtirols Tennis-Ass lange mehr als schwer. Schlussendlich reicht es aber für den Einzug in die nächste Runde: Auch dank Sinners Nervenstärke im Tiebreak.