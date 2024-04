VIDEO | Jeder will einen Blick auf Jannik Sinner erhaschen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner bereitet sich beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auf sein erstes Match vor, das voraussichtlich am Mittwoch steigen wird. Beim Training gibt es rund um den Platz dichtes Gedränge. Jeder will einen Blick auf den Superstar aus Sexten erhaschen (Video: Felice Calabro).