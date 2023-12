Von der Theke in die Biathlon-Elite – und wieder zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Marit Ishol Skogan hat in der ersten Saisonphase ihr eigenes, kleines Märchen geschrieben. Die 25-Jährige erklomm in Lenzerheide ihr erstes Weltcup-Podest. Danach hieß es für die Norwegerin: Zurück an die Ladentheke.