Im Alpinen Skisport ist der Gran Premio Italia die wichtigste Wettkampfserie auf nationaler Ebene. Wer hier am Ende in den verschiedenen Gesamtwertungen (schnelle Disziplinen, technische Disziplinen) ganz vorne liegt, darf sich über die Aufnahme in die italienische Nationalmannschaft freuen. Aus Südtirol ist dieses Kunststück zwei Athleten des Landeskaders gelungen.