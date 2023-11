3 Südtiroler Hotels bei „World Luxury Awards“ ausgezeichnet

Plunhof überzeugt Jury mit „Bergwerk Spa“

Quellenhof und Castel Hörtenberg räumen ebenfalls ab

Die „World Luxury Awards“ zählen zu den bedeutendsten Tourismusauszeichnungen der Welt. Die Prämierungen werden auf Landes-, Kontinental-, regionaler und – der höchsten Auszeichnung – auf globaler Ebene verliehen.Jedes Jahr bewertet eine Jury, bestehend aus Reisenden, Gästen und Branchenexperten die besten Luxushotels weltweit. Bei der diesjährigen Preisverleihung konnten sich gleich 3 Südtiroler Hotels unter den internationalen Konkurrenten durchsetzen.Mit dem „Bergwerk Spa & Acqua Minera“ überzeugte dieses Jahr das „4-Sterne-Superior Wellnesshotel Plunhof“ in Ridnaun und erhielt auf globaler Ebene den Preis in der Kategorie „Bestes Themen/Design Spa“ der Welt („Best Luxury Theme Design Spa“).Zusätzlich wurde das Luxushotel auf Kontinentalebene als „Bestes Design Spa“ in Europa und „Bestes Romantik & Wellness Hotel“ in Europa ausgezeichnet.„Wir sind sprachlos vor Freude über diese Auszeichnungen“, sagte Erwin Volgger, der stellvertretend für die ganze Gastgeberfamilie die Preise in Athen entgegennahm. „Unseren Gästen möchte ich einen besonderen Dank aussprechen: Ihre Stimmen haben uns diese Awards geschenkt“.Große Freude gab es auch bei Familie Dorfer vom „Quellenhof“ in St. Martin in Passeier: Sie erhielten auf globaler Ebene gleich 2 Preise: Die „Quellenhof See Lodge“ wurde zur „Besten Mountain Lodge“ und zum „Besten adults only Resort“ ausgezeichnet.Obendrein punktete bei der Jury auch das „Quellenhof Luxury Resort“ in Lazise und erhielt den Kontinentalpreis für das „Beste Hideaway Hotel“ und das „Beste Wellness Resort“ in der Region.Auch das „Castel Hörtenberg“ in Bozen erntete dieses Jahr einen großen Erfolg. Auf Landesebene erhielt das Luxushotel den Preis für das „Beste historische Hotel“. Auf regionaler Ebene wurde „Castel Hörtenberg“ zum „Besten Schlosshotel“ und zum „Besten Stadthotel“ ausgezeichnet.