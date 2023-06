Alle Förderaufrufe im Überblick

Fotovoltaik, Elektromobilität und mehr

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Förderfactory aus Vahrn wurde ein Portal geschaffen, wo Förderaufrufe auf Landes-, Staats- und EU-Ebene vorgestellt und erläutert werden.„Es ist nicht immer einfach, sich im Förderdschungel zurecht zu finden. Wir haben nach einer Lösung gesucht, die eine kompakte Übersicht jener Förderaufrufe bietet, die für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe geeignet sind“, betont HGV-Vizedirektor Raffael Mooswalder, der das Projekt zusammen mit der HGV-Rechtsabteilung und den weiteren Fachabteilungen im HGV vorangetrieben hat.Kurz und kompakt werden die jeweiligen Förderaufrufe erläutert und die wichtigsten Fragen von den Experten im HGV und bei Förderfactory in Form von Videos beantwortet.Aktuell stehen unter anderem Landesförderaufrufe zu den Themen Fotovoltaik, Elektromobilität, betriebliche Investitionen, Prozess- und Organisationsentwicklung, experimentelle Entwicklung, staatliche Förderaufrufe zu den Themen Ankauf betrieblicher Güter („nuova sabatini“ 2016), Green New Deal, nachhaltige Produktionstätigkeit und Kreislaufwirtschaft („fondo rotativo imprese“), Großinvestitionen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen (PNRR „contratti di sviluppo“) sowie europäische Förderaufrufe zu den Themen Innovation und Unternehmen, Innovation und Forschung sowie nachhaltiger Tourismus und Kulturtourismus für die HGV-Mitglieder zur Verfügung.Die Inhalte des Förderportals werden laufend mit neuen Förderaufrufen erweitert und gemäß den aktuellen Bestimmungen angepasst.