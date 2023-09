Alle Südtiroler Märkte auf einen Blick dank neuer App

Rund 200 Märkte finden jährlich in Südtirol statt. Mehr als die Hälfte der Südtiroler Haushalte kauft regelmäßig dort ein. Für einen besseren Überblick sorgt die neue App, welche von den Wanderhändlern im Handels- und Dienstleistungsverband hds entwickelt wurde.Bisher gab es einen Marktkalender auf Papier und in einer Onlineversion, der bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt war, weil er übersichtlich und handlich alle Informationen zu den Südtiroler Märkten zusammenfasste. „Nun machen wir aber einen Schritt weiter und schaffen mit der neuen App ein benutzerfreundlicheres Instrument“, erklärt der Präsident der Wanderhändler im hds, Andreas Jobstreibizer.Ein Drittel der Wanderhändler in Südtirol verkauft vorwiegend Lebensmittel, Obst und Gemüse, 2 Drittel sind auf Bekleidung, Schuhe und sonstige Produkte spezialisiert. Mit rund 2 Beschäftigten je Betrieb ist der Wanderhandel ausgesprochen klein-strukturiert und familienbasiert.