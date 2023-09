Banken und Versicherungen: ICCREA verständigt sich mit ASSIMOCO

Robert Zampieri, Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol und Vizepräsident der ASSIMOCO-Gruppe, sieht in der Partnerschaft ein großes Potential für die Südtiroler Raiffeisenkassen. - Foto: © Raiffeisenverband Südtirol

3 Fragen an Robert Zampieri

Die Entscheidung erfolgte nach einem langen und intensiven Auswahlverfahren, an dem zahlreiche europäische Versicherungsgesellschaften teilgenommen haben. Die genossenschaftliche Bankengruppe rund um deren Spitzeninstitut ICCREA ist ein attraktiver Partner.Gemessen an den Vermögenswerten zählt ICCREA mit seinen 2500 Geschäftsstellen in 1700 Gemeinden zu den vier größten Bankengruppen Italiens. Vergangene Woche wurde die Vereinbarung der Partnerschaft offiziell unterzeichnet.Die Partnerschaft sieht unter anderem eine 51-prozentige Beteiligung von Assimoco am Sachversicherer BCC Assicurazioni Spa vor. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 15 Jahre und bietet einzigartige Wachstumschancen für die beteiligten Banken und Versicherer auf dem italienischen Markt.Robert Zampieri, Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol und Vizepräsident der ASSIMOCO-Gruppe, sieht in der Partnerschaft ein großes Potential für die Südtiroler Raiffeisenkassen: „Durch die gemeinsame Nutzung von Wissen und Ressourcen kann Assimoco mit noch mehr Kraft sein Produktangebot erweitern und innovative Finanzlösungen entwickeln. Dies kommt den Südtiroler Raiffeisenkassen zugute, welche auch Aktionäre eines der mittlerweile bedeutendsten Versicherungsunternehmens Italiens sind."ICCREA-Generaldirektor Mauro Pastore ist überzeugt, dass er mit den neuen Partnern das sogenannte Bancassurance-Modell der Iccrea-Gruppe weiter ausbauen kann: „Wir werden die Kundenbetreuung im Versicherungsgeschäft erweitern und dank Assimoco verstärkt Bezugspunkt für den Bedarf an Bank- und Versicherungsleistungen unserer Kunden und Mitglieder sein."Neben einer Erweiterung des Produktangebotes und einer stärkeren Präsenz am Markt können mit der Kooperation Risiken besser eingeschätzt und sicherer gedeckt werden.Robert Zampieri: „Der Raiffeisenverband ist, zusammen mit den Raiffeisenkassen, zweitgrößter Aktionär - nach der größten genossenschaftlichen Versicherung R&V in Wiesbaden."Zampieri: „Für Südtirol ist diese Vereinbarung ein wichtiger strategischer Schritt. Aktionär zu sein bedeutet, dass wir direkt in die Produktentwicklung, Leistung und Qualität der Versicherungen eingebunden sind."