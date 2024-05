Diese Anreize vom Staat sollen Neueinstellungen erleichtern

Mehr als eine Million Familien mit niedrigem Einkommen in Italien bekommen eine einmalige staatliche Extrazahlung von 100 Euro. Dies geht aus einem Erlass der Regierung von Ministerpräsidenten Giorgia Meloni hervor, der am Mittwoch zum 1. Mai veröffentlicht wurde. Das Geld geht an Familien mit mindestens einem unterhaltspflichtigen Kind, die nur über ein einziges Einkommen von weniger als 28.000 Euro pro Jahr verfügen.