Expertise für das künftige Strommarktdesign

Rudi Rienzner engagiert sich im Beirat in der Arbeitsgruppe Strommarktdesign, die sich mit den rechtlich-ökonomischen Rahmenbedingungen für den strombezogenen Teil der Energiewirtschaft befasst. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf, so Rienzner: „In Südtirol produzieren wir mit Wasserkraft und Photovoltaik genug Strom, um uns ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen und sogar noch Strom ins Ausland zu exportieren. Obwohl die Erzeugungspreise niedrig sind, bestimmen im aktuellen Strommarktdesign die hohen Kosten für Strom aus fossilen Quellen, wie viel die Verbraucher:innen für eine Kilowattstunde bezahlen müssen. Gemeinsam mit dem IKEM wollen wir uns diesen Sachverhalt in einem Forschungsprojekt näher ansehen und Vorschläge für eine Regionalisierung der Strompreise erarbeiten.“„Ich freue mich sehr, dass wir Rudi Rienzner, der mit dem Südtiroler Energieverband auf der europäischen Bühne eine wichtige Rolle spielt, auch für die kommenden Jahre als IKEM-Beirat gewinnen konnten. Er bringt nicht nur eine umfangreiche energiewirtschaftliche Expertise ein, sondern bereichert unsere Arbeit mit seinem europäischen Blick“, so Prof. Christian Held, Vorsitzender des Beirats. Dies sei gerade beim Thema Strommarktdesign von besonderer Relevanz: „In der EU sehen wir vielfältige Diskussionen zu den Strommärkten der Zukunft. Der Vergleich unterschiedlicher regulativer Herangehensweisen erlaubt es uns, Best-Practices für ein Europäisches Strommarktdesign zu identifizieren, das die Energiewende voranbringt.“Das IKEM ist ein gemeinnütziger Verein und unabhängiges Forschungsinstitut mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der interdisziplinären Forschung zum Klimaschutz im Spannungsverhältnis von Recht, Ökonomie und Politik. Das internationale Team aus rund 60 Wissenschaftler:innen widmet sich den wichtigsten Fragen der Energie- und Mobilitätswende und hat seit Gründung des Instituts an über 220 Projekten mitgewirkt.