Fahrtkostenbeitrag 2023: ASGB stellt Signifikante Mängel fest

Besondere Herausforderungen für spezifische Berufsgruppen

Schwierigkeiten bei der Antragstellung

Forderungen

Die Neuregelung, die vorsieht, dass nur der am häufigsten gearbeitete Turnus im Jahr 2023 für die Berechnung des Fahrtkostenbeitrags berücksichtigt wird, ist ein zentraler Kritikpunkt für den ASGB.Diese Regelung führe zu einer ungleichen Behandlung von Arbeitnehmern, indem sie jene, die eine Vielzahl von Schichten und Arbeitszeiten haben, benachteilige. „Besonders sticht hervor, dass Arbeitnehmer mit 122 Arbeitstagen den gleichen Beitrag erhalten wie jene mit 200 Arbeitstagen. Diese Diskrepanz ignoriert die tatsächliche Belastung durch Pendelkosten und wirft Fragen nach der Fairness und der Zielgenauigkeit der Unterstützung auf“, erklärt der Gewerkschaftsbund.Weiterhin offenbaren sich laut ASGB in der Praxis gravierende Probleme für bestimmte Berufsgruppen. „Lehrer, Kindergärtner, Erzieher und Personal im Gesundheitswesen, deren Arbeitsbeginn oft vor den regulären Betriebszeiten des öffentlichen Nahverkehrs liegt, stehen vor besonderen Schwierigkeiten. Die Forderung, dass zwischen Wohnort und Arbeitsplatz mindestens 18 Kilometer liegen müssen und teilweise nicht vorhandene Direktverbindungen im ÖPNV, vor allem in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, zwingen viele dazu, auf private Fahrzeuge umzusteigen, um den Dienst zu garantieren. Diese Notwendigkeit wird durch die aktuellen Regelungen nur unzureichend anerkannt“, lautet es in der Aussendung.Die ausschließliche Möglichkeit, Anträge online über digitale Identifikationsverfahren wie SPID zu stellen, habe für zusätzliche Hürden gesorgt. Die Abschaffung der Unterstützung durch Patronate bei der Antragstellung erschwere laut ASGB für viele den Zugang zu dieser finanziellen Hilfe.„Diese digitale Barriere führt dazu, dass Personen, die entweder nicht über die notwendigen technischen Mittel oder Kenntnisse verfügen, von der Antragstellung abgehalten werden. Die Unzugänglichkeit des Verfahrens resultiert somit in einem unfreiwilligen Verzicht auf den Beitrag für einen Teil der Bevölkerung“, so der Gewerkschaftsbund.Der ASGB ruft die politisch Verantwortlichen dazu auf, „diese Regelungen zu überdenken und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um eine gerechtere und effizientere Verteilung des Fahrtkostenbeitrags zu gewährleisten. Diese Forderungen unterstreichen die Dringlichkeit, die aktuellen Unstimmigkeiten und Unzulänglichkeiten im System zu adressieren, damit der Fahrtkostenbeitrag seine ursprüngliche Intention, eine substanzielle Unterstützung für Pendler zu bieten, auch tatsächlich erfüllen kann.“Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass der Fahrtkostenbeitrag 2023 in seiner aktuellen Form signifikante Mängel aufweise, die sowohl die Gerechtigkeit als auch die Zugänglichkeit der Unterstützung in Frage stellten: „Eine umfassende Überarbeitung des Systems ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer, die das Recht auf den Beitrag erworben haben, unabhängig von ihrer technischen Versiertheit, fair und angemessen unterstützt werden.“Um mehr Gerechtigkeit zu garantieren und zukünftige Probleme mit dem Pendlergeld zu vermeiden, fordert der ASGB von den Verantwortlichen im Land, sich mit den Stakeholdern zu treffen und eine Überarbeitung für das nächste Jahr zu beschließen.