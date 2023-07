Falkensteiner plant Großprojekt am Gardasee

Stararchitekten beauftragt

Beliebter Gardasee

FMTG setzt mit dem neuen „Falkensteiner Park Resort Lake Garda“ ihre Expansion in Italien fort. Die Anlage soll auf dem Gelände einer ehemaligen Mineralwasserfabrik, nur wenige Schritte vom Ufer des Gardasees entfernt, entstehen.Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Den umgebenden botanischen Park wird Landschaftsarchitekt João Nunes gestalten.Die Projektrealisierung ist in zwei Phasen geplant. In der ersten Phase, die 2025 abgeschlossen sein soll, entstehen das Hotel mit seinen 97 Zimmern sowie 96 Apartments.Die restlichen 74 Apartments werden bis 2027 in der zweiten Phase gebaut, insgesamt sollen es 170 in 11 Gebäuden werden. Die Gesamtinvestition für das Projekt beläuft sich auf 140 Millionen Euro.Am Gardasee herrscht aktuell viel Bewegung im Bereich der gehobenen Hotellerie. Wie wir berichteten, planen gleich mehrere Südtiroler Hoteliersfamilien ambitionierte Projekte am „Lago“.