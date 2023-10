Filmproduzenten im hds: „Lokal und international auftreten“

Mehr lokale Wertschöpfung, Aus- und Weiterbildung im Filmsektor und Internationalisierung für die wachsende Branche sind Schwerpunkte der Fachgruppe. Aber auch die Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen wie etwa Berufsschulen, Universität, Filmschule Zelig und RAI Südtirol. Geplant sind weiters die Teilnahme und der Auftritt als Fachgruppe bei verschiedenen Festivals in Berlin, Cannes oder Locarno.Im Rahmen der Vollversammlung fand auch ein Workshop mit dem bekannten Fachmann von Kodak-Film, Michael (Mitch) Boxrucker, zum Thema „Back to the roots“. Herausragende Konzepte spiegeln die Lebenswelt der Individualisten wider. Und genau da, gilt es anzusetzen, um sich proaktiv von der Masse abzuheben und den modernen kreativen Zeitgeist einzufangen. Back to the roots, zurück zu den Filmrollen, so der Regisseur, Filmemacher und Kameramann.„Auch die heimische Filmbranche gehört zum vielfältigen Dienstleistungssektor in Südtirol, und hat neben einer wesentlichen gesellschaftlichen auch eine wirtschaftliche Bedeutung“, unterstreicht der Präsident der Dienstleister im hds, Alexander Fill. Von daher sei es naheliegend, dass der Wirtschaftsverband hier eine neue Plattform auch für diesen Bereich geschaffen hat. Die Fachgruppe Film als Interessenvertretung und Sprachrohr der im Filmbereich tätigen Unternehmen in Südtirol wurde 2021 gegründet.