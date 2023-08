„Für die künftigen Generationen brauchen wir leistbares Wohnen“

Negative Auswirkungen auf das Zusammenleben

Mietwohnungen sind in Südtirol knapp und überteuert, daher müssen langzeitvermietete Wohnungen niedriger besteuert werden, fordert die Allianz für Familie. Damit Wohnen in Südtirol für Familien mit Kindern attraktiv und leistbar wird, muss unter anderem die GIS-Besteuerung angesenkt werden.Christa Ladurner, Sprecherin der Allianz für Familie, betont: „Es kann nicht sein, dass die lokalen Steuern für Urlaub auf dem Bauernhof oder Ferienwohnungen wesentlich niedriger sind als jene für Wohnungen, die von Menschen gemietet werden, die in Südtirol leben und arbeiten. Der angespannte Mietmarkt bringt immer mehr Familien, vor allem jene mit Kindern, in große Schwierigkeiten".„Sie finden keine Wohnungen, ziehen weg oder kommen nicht ausdem Ausland zurück. Junge Akademikerinnen und Akademiker hätten durchaus Interesse in attraktiven Südtiroler Betrieben zu arbeiten und würden dort auch eine Anstellung bekommen. Leider finden sie vielfach keine angemessene Wohnung für sich und ihre Familie", so Ladurner.Dies sei eine untragbare Folge, die sich Südtirol schon allein wegen des „Brain Drains" und des Fachkräftemangels nicht leisten könne. Zudem verändere sich auch das Dorf- und Stadtleben zum Negativen, wenn zu viele Wohnungen dem Tourismuszugeführt werden und die lokalen Familien fehlen, meint die Sprecherin der Allianz für Familien.Die Allianz für Familie teilt daher die Aussage des Direktors des Unternehmerverbands, Josef Negri: „Für die künftigen Generationen und für Menschen, die zu uns kommen wollen, brauchen wir leistbares Wohnen in Eigentum und besonders in Miete".Zudem erzeuge laut Ladurner das Leben von Familien in zu kleinen Wohnungen, weil sie sich nichts anderes leisten können, einen ungesunden Druck und Stress, der sich dann in Folge auf die Kinder niederschlage.