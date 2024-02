Globales Reisevolumen 2023 noch unter dem Niveau vor Corona

Einige Destinationen bereits wieder von Overtourism betroffen

Die Zahl der Auslandsreisen legte demnach 2023 gegenüber dem Jahr davor um 33 Prozent zu, liegt aber noch um 12 Prozent unter dem Volumen im Jahr 2019. Bis Ende 2024 soll die Krise überwunden sein.Erfreulich seien vor allem die allmähliche Rückkehr der asiatischen Auslandsreisenden und eine positive Tendenz bei Urlaubsreisen. Für 2024 seien die internationalen Auslandsreiseabsichten trotz steigender Reisekosten ungebrochen hoch. Auffällig sei, dass vor allem die Reisezufriedenheit eine immer größere Rolle spiele, teilten die ITB Berlin und IPK International am Montag in einer Aussendung zu den internationalen Reisetrends mit.Einige Reiseziele und auch bestimmte Reisesegmente hätten das Vor-Corona-Niveau von 2019 wieder erreicht, andere wiederum lägen noch deutlich darunter. Einige Destinationen seien 2023 bereits wieder von Overtourism betroffen gewesen. Ein Drittel der Befragten gab laut IPK International an, dass das besuchte Reiseziel ihrer Meinung nach bereits überfüllt war.Die im Rahmen des World Travel Monitor aktuell erfassten Auslandsreiseabsichten für die nächsten zwölf Monate auf allen Kontinenten seien nichtsdestotrotz positiv „und somit Grundlage für eine vollständige Erholung in nahezu allen Bereichen bis Ende 2024“.