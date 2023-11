Gucci-Mitarbeiter gehen in Streik

Für mehrere Stunden haben Mitarbeiter des Designbüros ihre Arbeit niedergelegt und lautstark in der Öffentlichkeit gegen das Vorhaben protestiert.Die Entscheidung, die das Unternehmen den Gewerkschaften im Oktober mitgeteilt hatte, sieht vor, dass 153 von 219 Mitarbeitern bis März nach Mailand, 600 Kilometer nördlich, verlegt werden. Die Gewerkschaft CGIL erklärte, die Entscheidung Guccis habe keine objektiven Gründe. Das eigentliche Ziel sei es, Personal abzubauen, beklagte die stärkste italienische Arbeitnehmerorganisation.Dies wurde von Gucci jedoch bestritten. Die Verlegung beinhalte keinen Personalabbau, sagte ein Konzernsprecher. „Mit dem Umzug nach Mailand werden der Kreativdirektor und die verschiedenen beteiligten Teams die Möglichkeit haben, eng mit den Spitzenmanagern des Unternehmens zusammenzuarbeiten, die bereits in der Stadt ansässig sind. So sollen die notwendigen Interaktionen und Synergien erhöht werden“, fügte der Sprecher hinzu.Nach dem Abgang des Kreativdirektors Alessandro Michele im Jahr 2022 wechselte der Gucci-Eigentümer Kering die Führungsspitze des Labels aus, um den Umsatz seiner größten Marke wieder anzukurbeln. Gucci macht 63 Prozent des Umsatzes der französischen Kering-Gruppe aus.