HGV-Funktionäre Pustertal/Gadertal: Ortstaxe muss im Tourismus bleiben

Ortstaxe und Südtiroler Gästekarte

„HGV zukunftsfähig und modern ausrichten“

HGV-Bezirksobfrau und Vizepräsidentin Judith Rainer ging zunächst auf die laufende Wintersaison ein und sagte: „Die Saison läuft gut, auch dank der vielen großartigen Sportveranstaltungen im Pustertal und im Gadertal, die zahlreiche Gäste aus nah und fern zu uns führen“. Weiter ging Rainer auch auf das sozialpolitisch wichtige Thema des leistbaren Wohnens ein.„Wenn das Bemühen dahin gehen soll, dass Jugendliche in den Dörfern bleiben und dass junge und gutausgebildete Menschen in Südtirol ihre berufliche Zukunft sehen, dann müssen dafür auch die passenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Hier ist auch unsere Politik gefragt“, sagte Rainer.Weitere Themen waren laut der Pressemitteilung des HGV die Verwendung der Ortstaxe und die Südtiroler Gästekarte. „Die Beherbergungsbetriebe finanzieren mit der Ortstaxe und freiwilligen Beiträgen zu einem erheblichen Teil die öffentliche Mobilität, sodass Einheimische und Gäste einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr in Anspruch nehmen können, ganz im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit“, wie Rainer betonte.Generell sollte aber laut Pressemitteilung nach wie vor der Ansatz sein, alle Nutznießer am Tourismus gleichermaßen in die Finanzierung bestimmter, im öffentlichen Interesse liegender Dienste mit einzubeziehen.HGV-Präsident Manfred Pinzger erläuterte die verbandspolitischen Schwerpunkte. Um dem Mitarbeitermangel entgegenzuwirken, sind unter anderem auch die Errichtung von Mitarbeiterunterkünften notwendig. „Zudem werden wir uns weiterhin gegen eine Zweckentfremdung der Ortstaxe einsetzen“, sagte Pinzger. Die Weiterentwicklung der gastgewerblichen Betriebe und die Unterstützung der gastgewerblichen Nahversorger sind weitere Schwerpunkte.Am Treffen nahmen auch der neue HGV-Direktor Raffael Mooswalder, sowie der neue Leiter für die Verbandsentwicklung, Benedikt Werth, teil. Direktor Mooswalder erklärte die Reorganisation der HGV-Direktion und stellte die Funktion des neuen Leiters der Verbandsentwicklung vor. „Wir möchten den HGV zukunftsfähig und modern ausrichten und unsere beiden Säulen – Verband und Service Genossenschaft – weiterentwickeln“, sagte Mooswalder.Der HGV wird sich als Interessenvertreter und Dienstleister des gesamten Gastgewerbes – von der Bar und dem Cafè über das Gasthaus und Restaurant bis hin zur Diskothek, Campingplatz, Schutzhütte, Garni, Pension und dem Hotel – stärken und die Anliegen der Betriebe vorantreiben, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.