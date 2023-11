HGV-Stern für Mayr und Steger

Christine Mayr führte von 2002 bis 2022 die Südtiroler Sommeliervereinigung und hatte in dieser Zeit auch zusammen mit dem HGV und dem Bereich Weiterbildung im HGV zahlreiche Sommelierkurse durchgeführt und abgehalten. Ihr profundes Wissen gibt sie weiterhin als Referentin, Genussbotschafterin, Lektorin in Rust im Burgenland und in Geissenheim in Deutschland sowie als Präsidentin der Südtiroler Weinakademie weiter.Küchenmeister Reinhard Steger hat Südtirols Gastronomie und den Kochberuf in den letzten Jahrzehnten wesentlich mitgeprägt. Als Präsident des Südtiroler Köcheverbandes von 1999 bis 2022 ist es ihm gelungen, dem Kochberuf eine neue Wertigkeit zu geben und die Jugend für dieses Handwerk zu begeistern. Ihm lag die Aufwertung des Kochberufes, die Förderung der Kochlehrlinge, die Teilnahme an italienweiten und internationalen Kochwettbewerben, und schließlich das starke Bekenntnis zur Regionalität und Authentizität der Südtiroler Küche am Herzen.