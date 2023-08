Hohe Zinsen: lvh fordert Aktivierung des Rotationsfonds

„Rotationsfonds ist wertvolles Instrument“

Die derzeitigen hohen Zinsen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig wächst die Befürchtung, dass die Investitionsbereitschaft sinkt und sich diese Entwicklung langfristig negativ auf die gesamte Wirtschaft auswirkt.„Angesichts dieser besorgniserregenden Lage schlägt der lvh die sofortige Aktivierung des Rotationsfonds vor“, fordert der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister.Bereits im Februar hatte sich der Südtiroler Landtag für die Neubewertung und Nicht-Auflösung des Rotationsfonds ausgesprochen. „Nun ist es an der Zeit, Worten Taten folgen zu lassen und das bestehende Instrument einzusetzen“, unterstreicht lvh-Vizepräsident Hannes Mussak.Für die Handwerksbetriebe stelle der Rotationsfonds ein wichtiges Finanzierungsmodell dar, da die Unternehmen dadurch schnell und vergleichsweise unkompliziert Geldmittel für verschiedenste Investitionen beantragen können.Bereits in Vergangenheit habe sich die Finanzierungsmöglichkeit über den Rotationsfonds als äußerst wertvoll erwiesen und sollte daher auch zukünftig den Südtiroler Unternehmen zur Verfügung stehen.Mussak betont: „Die hohen Zinsen stellen eine ernsthafte Bedrohung für unsere Unternehmen dar. Umso wichtiger ist es, dass unsere Betriebe nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten und weiterhin in ihre Zukunft investieren. Der Rotationsfonds ist ein wertvolles Instrument zur Bewältigung finanzieller Herausforderungen, nutzen wir ihn.“