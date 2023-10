„Hotel 2023“ offiziell eröffnet

Pünktlich um 11 Uhr hat Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen die „Hotel 2023“ eröffnet. „Die 47. Edition ist der Treffpunkt und Innovationsmotor der Branche für Hotellerie und Gastronomie in der gesamten Region“, sagte Hilpold bei der Eröffnungsrede.Bereits heute erwartet die Besucher ein buntes Programm. Am heutigen Montag steht das Thema Künstliche Intelligenz im Fokus. Dazu findet am Nachmittag um 14 Uhr eine Gesprächsrunde mit Experten und Vertretern der Hotel- und Gastgewerbebranche statt.Weiters steht am Montagnachmittag die Prämierung der „Hotel Sustainability Awards“ an. In insgesamt 4 Kategorien werden die innovativsten Unternehmen ausgezeichnet, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen die nachhaltige Entwicklung des Sektors fördern.Einen ausführlichen Überblick zum Programm der „Hotel 2023“ finden Sie hier