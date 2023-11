IDM: Eigentümer genehmigen Haushaltsvoranschlag 2024 mit Vorbehalt

Zeitnah klärende Gespräche

Am heutigen Mittwoch sind die Vertreter des Landes Südtirol und der Handelskammer Bozen im Landhaus 1 in Bozen zur jährlichen Eigentümerversammlung von IDM Südtirol zusammengekommen. Auf der Tagesordnung standen die Genehmigung des Tätigkeitsprogramm 2024 und der Bilanz zum dritten Quartal 2023 beziehungsweise der Stand Umsetzung 2023 von IDM Südtirol.Nachdem die Situation 2023, wie vom Verwaltungsrat der IDM vorgeschlagen, genehmigt worden war, wurde über das Tätigkeitsprogramm und den Haushaltsvorschlag für 2024 beraten.Beide wurden im Ausmaß der finanziellen Verfügbarkeit des Landes genehmigt. Der Handelskammerrat hatte am vergangenen Montag die IDM-Basisfinanzierung von 1,68 Millionen Euro im Haushaltsvoranschlag der Handelskammer nicht mehr vorgesehen. Daher haben die Eigentümer den Haushaltsvoranschlag 2024 mit dem Vorbehalt genehmigt, diese Mittel vorerst nicht einzuplanen. eLandeshauptmann Arno Kompatscher und Handelskammerpräsident Michl Ebner vereinbarten in der heutigen Sitzung, dass es im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse zeitnah klärende Gespräche zwischen den beiden Eigentümern der IDM geben werde.