Immer mehr Haushalte müssen sparen

Jede zweite Familie spart bei Kleidung und Schuhe

Laut Daten des Istat gab ein Haushalt in Italien vergangenes Jahr durchschnittlich 2625 Euro pro Monat aus. Dies entspricht einem Anstieg der Konsumausgaben von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die Haushalte kauften jedoch nicht mehr Güter, viel mehr sei der Anstieg der Ausgaben der hohen Inflation geschuldet, stellt das Statistikamt fest. Das reale Wachstum ist somit aufgrund der Inflation fast gleich null.In Südtirol sind die Konsumausgaben für Familien 2022 sogar um 10 Prozent gestiegen, wie das Landesstatistikamt Astat vor wenigen Tagen mitteilte. Fast 30 Prozent der befragten Haushalte gaben an, bei Lebensmittel gespart zu haben, und zwar was sowohl die Quantität als auch die Qualität betrifft. Im Vorjahr waren es 24 Prozent. Noch mehr Familien, nämlich 33 Prozent, gaben an, 2022 bei Getränken zu sparen.Der Ausgabenposten, den die Haushalte 2022 am stärksten eingeschränkt haben, ist Kleidung und Schuhe. Über die Hälfte der befragten Haushalte antwortete, dahingehend weniger Geld auszugeben.