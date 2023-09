Immer mehr Südtiroler kündigen ihre Arbeit

Wer sich gefunden hat und kennt, bleibt eher zusammen

Freiwillige Kündigungen auf hohem Niveau

Vor allem seit 2021

„Gerade bei geringem Dienstalter und niedrigem Lebensalter kommt es häufiger zur Vertragsauflösung“, sagt der Direktor des Arbeitsmarktservice, Stefan Luther. „Bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen, die weniger als 12 Monate bestehen, überdauert fast jedes dritte das nächste Jahr nicht. In der mittleren Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgebenden aufgelöst wird, hingegen nur bei 3 Prozent“, so Luther.Wer sich gefunden hat und kennt, bleibt also eher zusammen. Aber: Je nach Branche ist der Anteil der Auflösungen unterschiedlich. Nach weniger als 5 Jahren beim selben Arbeitgebenden werden in der öffentlichen Verwaltung 4 Prozent der unbefristeten Arbeitsverhältnisse aufgelöst, im Gastgewerbe sind es mit 31 Prozent fast ein Drittel.Auch hier spielt die Dauer der Betriebszugehörigkeit eine Rolle: Nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit sinken die Werte auf einen beziehungsweise 8 Prozent.Die in der aktuellen Arbeitsmarkt-News veröffentlichten Zahlen zeigen, dass der Arbeitsmarkt auch jenseits der befristeten Beschäftigungsverhältnisse eine hohe Dynamik aufweist.„Bei näherer Betrachtung zeigt unser Arbeitsmarkt sehr viele Facetten. Eine davon ist die vermehrte Auflösung von unbefristeten Arbeitsverhältnissen, die wir vor allem seit 2021 verzeichnen. Zudem sind die freiwilligen Kündigungen auf einem hohen Niveau. Diese Phänomene werden wir in den nächsten Monaten genauer unter die Lupe nehmen. Gerade im Interesse der Betriebe, die mit Fachkräfteengpässen zu kämpfen haben“, so Luther.