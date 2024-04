Inflation im März sinkt auf 1,3 Prozent

Inflation verliert in Eurozone weiter an Tempo

Damit ist die Inflation so niedrig wie Anfang 2021 nicht mehr.Bozen liegt mit der Teuerungsrate von 1,3 Prozent in der italienweiten Rangliste der teuersten Städte auf Platz 10. Die stärkste Inflation wurde im März in Neapel und Rimini gemessen (jeweils 2,5 Prozent). Dahinter folgt Parma mit 1,9 Prozent. Italienweit liegt die Teuerungsrate bei 1,2 Prozent.Auch innerhalb der Eurozone stehen die Anzeichen auf eine Verlangsamung der Preissteigerung . Die Inflation im März lag laut Eurostat bei 2,4 Prozent. Experten haben eigentlich mit einer Teuerungsrate von 2,6 Prozent gerechnet. Damit rückt das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) einer Inflationsrate von 2,0 Prozent, das sie als optimales Niveau für die Wirtschaft im Währungsraum erachtet, näher.Besonders die Teuerung bei den Lebensmitteln hat sich verlangsamt. Auch die Energiepreise sanken in der Eurozone im Vergleich zum Vormonat.