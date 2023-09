Inflation in Südtirol so niedrig wie seit 1,5 Jahren nicht

Genua ist Spitzenreiter

An der Preisfront kehrt auch hierzulande allmählich etwas mehr Ruhe ein: Von den zweistelligen Inflationsraten Ende des vergangenen und Anfang des laufenden Jahres entfernt sich Südtirol immer weiter. Erstmals seit Jänner 2022 belief sich die Teuerungsrate im August wieder auf unter 5 Prozent. Hauptverantwortlich dafür ist vor allem die – verglichen mit August 2022 – entspanntere Situation an den Energiemärkten. Dennoch: Zum Zielwert für Preisstabilität, der bei 2 Prozent liegt, dürfte es laut Experten noch ein längerer Weg sein.Italienweit bewegte sich die Inflationsrate im August bei 5,4 Prozent, am stärksten zogen die Preise in der ligurischen Hauptstadt Genua an (plus 7,1 Prozent), dahinter folgen Perugia und Messina mit einer Inflation von je 6,1 Prozent.