Innovation für alle: Mehr Hilfe für Südtirols Kleinbetriebe

Gerade in den genannten Bereichen sind laut hds Kleinbetriebe mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Digitale Technologien verändern sich gleich rasant wie auch der Bedarf von Kunden und Nutzern.„IT-Dienstleistungen und Softwares, die heute noch stark nachgefragt werden, laufen Gefahr, in Zukunft nicht mehr relevant zu sein. Gleichzeitig können neue Gelegenheiten genutzt werden, um sich langfristig erfolgreich zu positionieren“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.Deshalb sei das neue Pilotprojekt hilfreich, um eine Übersicht und eine Bewertung von relevanten Trends und Zukunftstechnologien zu erstellen. „Alpha Innovation“ ist eine Innovationsmethode, die im NOI entwickelt wurde und mit dem Wissen von 900 Experten und einer KI- und Datenbasis arbeitet, die es erlaubt, fundierte Entscheidungen zu treffen.Betrieben sollen darüber hinaus auch firmenindividuelle Workshops zur Ableitung von strategischen Richtungen (Alpha Innovation Radar Workshop) und Handlungsszenarien zur Einleitung des Entwicklungsprozesses (Szenarien Workshop) angeboten werden.„Wir erwarten uns dank dieser Kooperation und der Projektleitung unseres Kompetenzzentrums am NOI einen Innovationsschub und eine Unterstützung für unsere Unternehmen – in Zukunft für alle 27 Fachgruppen im hds“, betont Moser abschließend.Entwickelt wurde das Pilotprojekt mit dem Team Innovation am NOI Techpark zusammen mit dem Kompetenzzentrum des hds.