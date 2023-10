Innovative Technik aus Südtirol auf Serie A-Plätzen im Einsatz

Foto: © WLP

Der Kontext

Die Technologie

Die Propellermaschinen sichern zu jeder Jahreszeit den passenden Effekt: Im Sommer schützt ein Schirm aus Wassertropfen das Fußballfeld vor der Sonneneinstrahlung, indem er die Temperatur senkt. Bei Beheizung von Spielfeldern im Winter wird der durch Tau verursachte und für die Gesundheit des Rasens gefährliche Schimmel durch den Luftstrom weggefegt.Die ersten Praxiserfahrungen belegen, dass die Belüfter auf gute Resonanz auf dem Sportmarkt stoßen: Im Mapei-Stadion in Reggio Emilia, Heimstadion von Sassuolo, sind die ersten 6 Modelle der auf den Namen „Olympia“ getauften Maschine seit Sommer in Betrieb. Auch in anderen Stadien der Serie A, wie etwa bei Atalanta in Bergamo, wird die Innovation zur Pflege der Wettkampf- und Trainingsplätze genutzt.Damit die Spielflächen angesichts der zunehmenden Belastung durch einen immer körperbetonteren Sport stets in gutem Zustand sind, besteht der Rasen heute aus einer Mischung aus Gras und Kunststoffen. Diese speziellen Matten sorgen für die nötige Festigkeit des Untergrunds, können aber durch den Schaleneffekt in vielen Stadien während des Sommers zu Temperaturen von über 40 Grad beitragen.Daher hat sich die technologische Forschung in letzter Zeit auf die Lösung dieses Problems konzentriert, das mit traditionellen Rasensprinklern nicht gelöst werden konnte. Im Gegenteil: Die Wassertropfen unter der Sonne erzeugten den klassischen Linseneffekt und führten sogar zu einem weiteren Anstieg der Bodentemperatur.Ein weiterer Aspekt, der zu einer Beschleunigung der Entwicklung geführt hat, ist die Etablierung der Ultra HD-Technologie. Diese neue TV-Generation erfordert für perfekte, einheitliche Bilder besonders scharfe Farbkontraste zwischen dem Ball und der grünen Grasfarbe.WLP, Spezialist für Maschinen zur Staub- und Geruchsbekämpfung, hat als erstes Unternehmen in Italien eine Anwendung zum Schutz des Grüns durch den Einsatz von Ventilatoren entwickelt. Dafür hat man sich der Forschung rund um die Lärmminderung bei der technischen Beschneiung bedient und diese samt den notwendigen funktionellen Änderungen auf den grünen Rasen übertragen.In der Praxis erzeugen die am Spielfeldrand platzierten Generatoren mit einem Ausstoß von 39.000 Kubikmeter Luft pro Stunde ein Schutzschild. Dieses schützt das Spielfeld durch Belüftung und Wasserzerstäubung vor Sonneneinstrahlung und sichert durch die damit verbundene Temperatursenkung die Rasenqualität. Die gleichen Maschinen werden auch in der Wintersaison eingesetzt, um die Bildung von Pilzkrankheiten durch den einfachen Einsatz von Luft zu bekämpfen und den Rasen vor dem Befall zu bewahren.Neben der Gewährleistung eines niedrigen Geräuschpegels durch den Einsatz angewandter Technologie – eine Weltneuheit – sind die Generatoren mit echten Wetterstationen ausgestattet, die ihre Aktivierung entsprechend der klimatischen Veränderungen regulieren und in Zukunft noch effizientere Vorhersagesysteme schaffen können.