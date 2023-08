Kartellbehörde genehmigt Deal in Italiens Tankstellen-Sektor

Bei dem am 20. Dezember besiegelten Deal handelt es sich um eine weitere Konsolidierung der von der Familie Brachetti Peretti kontrollierten IP-Gruppe nach dem Erwerb von TotalErg vor 5 Jahren. Die Esso-Marke wird in Italien weiterhin erhalten bleiben.Dank der Akquisition rechnet IP mit einer Steigerung des Produktionsvolumens der Gruppe und einer Verdoppelung der Raffineriekapazität von rund 5 Mio. Tonnen pro Jahr auf fast 10 Mio. Tonnen pro Jahr.Das Unternehmen IP ist seit 1933 im Kraftstoff-Sektor tätig. Mit mehr als 1100 Mitarbeitern, einem Netz von rund 4600 Verkaufsstellen und einem flächendeckenden Logistiknetz ist es der führende private Anbieter in diesem Sektor.