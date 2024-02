Kommentar: Für unser Land

„ Mit diesem Bauer würde ich nächste Woche sogar mitmarschieren. Er braucht unsere Wertschätzung. ” — Günther Heidegger, Vize-Chefredakteur

Zornige Bauern. Das hat was. Wuchtiges. Spätestens seit Michael Gaismair. Jetzt sind Europas Bauern wieder zornig. Und gehen deshalb auf die Straße. In Deutschland. In Frankreich. In Italien. Und so wie es aussieht jetzt doch auch in Südtirol. Weil sie genug haben. Von den Preisdiktaten der Großen, der Bürokratie, den immer neuen Gesetzen. Und weil es deshalb hinten und vorne nicht mehr reicht.Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist vielfach freilich eine andere. Auch in Südtirol. Da ist der Bauer der Mann mit dem sündteuren Traktor, dem etwas billigeren Mercedes, den 4 Ferienwohnungen, den vielen Beiträgen und wenigen Steuern. Natürlich gibt es diesen Bauer.Aber es gibt auch den, der 2 zusätzliche Jobs braucht, um seinen Hof halten zu können. Für den Urlaub ein Fremdwort ist. Und bei dem es dann am Ende vermutlich doch nicht langt.Mit diesem Bauer würde ich nächste Woche sogar mitmarschieren. Er braucht unsere Wertschätzung. Unsere Unterstützung. Denn unser Land braucht ihn.