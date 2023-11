Kompetenzen erkennen, richtige Ausbildung wählen

Über den Testparcour zum „Talentreport“

„Die Umsetzung des Talentcenters Bozen basiert auf dem bewährten Modell des Talentcenters in Graz. Die Realisierung dieser neuen Einrichtung wurde erst durch den intensiven Wissensaustausch und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern möglich“, freuten sich Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, und Karl Heinz Dernoscheg, Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark.„Mit der Wahl des zukünftigen Ausbildungs- bzw. Berufsweges treffen die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft. Das Talentcenter Bozen kann das bereits bestehende Angebot des Landes um eine weitere Komponente ergänzen“, waren sich die Bildungslandesräte Philipp Achammer, Giuliano Vettorato und Daniel Alfreider einig.Aber wie funktioniert ein Talentcenter?Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren bearbeiten dort verschiedene Teststationen und können dadurch ihre persönlichen Fähigkeiten, Stärken und Interessen entdecken. Der Testparcours nutzt dazu wissenschaftlich fundierte und standardisierte Testverfahren.Die Ergebnisse werden ihnen in Form eines individuellen „Talentreports“ zur Verfügung gestellt.Dieser Ergebnisbericht kann daraufhin mit den Experten des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung der Landesverwaltung noch detaillierter besprochen werden.Das Talentcenter Bozen wurde von der Handelskammer Bozen in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark, dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung der Südtiroler Landesverwaltung, den Südtiroler Bildungsdirektionen, der Karl-Franzens-Universität Graz und der Freien Universität Bozen realisiert.