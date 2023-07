Kredite: Immer mehr tun sich schwer, ihre Raten zurückzuzahlen

„Immer mehr private Haushalte haben Schwierigkeiten, Kreditrate fristgerecht zu überweisen“

Was können Kreditnehmer in Rückzahlungsnot tun?

Um die extreme Teuerung in den Griff zu bekommen, erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) seit Sommer 2022 in einem beispiellosen Tempo die Zinsen. Viele Kredit- und Darlehensnehmer erwischte die radikale Abkehr von der Null-Zins-Politik am falschen Fuß.Variabel verzinste Finanzierungen verteuerten sich in einem Maße, wie sie es wohl bei Abschluss ihres Kreditvertrags nicht für möglich gehalten hätten.Es verwundert nicht, dass der Generalsekretär der italienischen Bankengewerkschaft FABI, Lando Maria Sileoni, nun davon berichtet, „dass immer mehr private Haushalte Schwierigkeiten haben, ihre Kredit- und Darlehensrate fristgerecht zu überweisen“. Die Zinsen seien zu schnell und zu stark angehoben worden, beklagt er, Zahlungsengpässe die unvermeidbare Folge davon.Seine Aussagen belegt er mit Daten einer FABI-Studie, wonach bis März dieses Jahres rund eine Million Haushalte in Italien Raten in Höhe von 15 Milliarden Euro nicht bezahlt hätten. 6,8 Milliarden Euro davon entfallen laut Sileoni auf nicht bezahlte Monatsraten für Hypothekardarlehen, der Rest betrifft Verbraucherkredite sowie andere Privatkredite.Wer einen Kredit oder ein Darlehen bei seiner Hausbank aufgenommen hat, ist gut beraten, Kontakt mit ihr aufzunehmen – und zwar bereits dann, wenn sich die Zahlungsprobleme abzeichnen. Sprich, bevor Raten nicht bezahlt werden.Gemeinsam mit der Bank lässt sich in den meisten Fällen eine Lösung finden. Diese hängt wiederum davon ab, ob die Schwierigkeiten vorübergehend oder dauerhaft sein werden.Hat das geänderte Zinsumfeld dazu geführt, dürften kurzzeitige Maßnahmen wie eine Ratenpause oder Stundung kaum zielführend sein. Bei längeren finanziellen Engpässen sollten Sie versuchen, die Kreditrate dauerhaft abzusenken. Vereinbaren Sie nach Möglichkeit mit Ihrer Bank eine längere Laufzeit des Darlehens und niedrigere, für Sie bezahlbare Raten. Zu beachten dabei ist, dass die Gesamtkosten der Finanzierung dadurch steigen.Auch bieten viele Banken die Möglichkeit, die Raten zu senken, ohne die Laufzeit zu verändern, dafür aber eine hohe Schlussrate vorzusehen. Eine Umschuldung, also die Aufnahme eines neuen Kredites, um ein altes Darlehen zu tilgen, ist im aktuellen Zinsumfeld eine eher ungünstige Alternative.