Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft baut Geschäft aus

2 wichtige Übernahmen

„Solides Finanzpolster“

Neuer Verwaltungs- und Aufsichtsrat

Der neue Verwaltungs- und Aufsichtsrat (von links): Karl Tetter, Meinhard Sinner, Karl Philipp von Hohenbühel, Martin Ganthaler, Leo Tiefenthaler, Rudolf Theiner, Direktor Klaus Gasser, Siegfried Mairhofer, Elio Grigoletto, Stephan Lageder, Christof Brandt, Manfred Mayr, Johann Wild und Matthias Braunhofer (es fehlen Georg Mayr, Luca Rossi, Arthur Scheidle und Lorenzo Saiani)<?ZE?><?ZE?> - Foto: © MANUELA TESSARO

„Das abgelaufene Jahr war für die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol eine Zeit der Weichenstellungen, die die LHG stärker in die Zukunft führen“, hieß es anlässlich der Vollversammlung, die kürzlich stattfand.Tatsächlich stand das Jahr 2023 für die LHG , die Produkte und Dienstleistungen für Bauern und Hobbylandwirte und -gärtner bietet, im Zeichen der Expansion: Zum einen wurde die SAV Scorte Agrarie Srl mit Sitz in Nogaredo bei Rovereto vollständig übernommen – ein „Meilenstein“ in der Unternehmensgeschichte, wie die LHG betont.Zum anderen übernahm die Genossenschaft das Kundenportfolio der Cattolica-Agentur in Bruneck. Das Unternehmen spricht von einem „strategischen Zug, der das Versicherungsgeschäft der Genossenschaft stärkt“.2023 erzielte die LHG einen Umsatz von rund 106 Millionen Euro, etwas weniger als im Vorjahr, als 111 Millionen Euro erwirtschaftet worden waren. Doch beim Gewinn konnte die LGH zulegen: um 3,4 Prozent; er liegt nun über 2 Millionen Euro.Mit diesem „soliden Finanzpolster und einer strategischen Ausrichtung auf Innovation und Markterweiterung“ sei die Genossenschaft gut positioniert, um ihre Ziele weiterhin erfolgreich zu verfolgen.Die Zahl der Mitglieder konnte 2023 weiter gesteigert werden: um 476 auf rund 10.336 Mitglieder.Im Rahmen der Vollversammlung wurden auch der Verwaltungsrat und Aufsichtsrat gewählt. Als Präsident wurde Leo Tiefenthaler aus Montan wiedergewählt.Weiters gehören dem Verwaltungsrat an: Vizepräsident Johann Wild (Franzensfeste), Vizepräsident Matthias Braunhofer (Ratschings), Georg Mayr (Ritten), Martin Ganthaler (Burgstall), Karl Philipp von Hohenbühel (Eppan), Stephan Lageder (Lajen), Siegfried Mairhofer (Bruneck), Luca Rossi (Salurn), Meinhard Sinner (Prags), Karl Tetter (Tramin) und Rudolf Theiner (Mals).Der Aufsichtsrat wird vom Präsidenten Christof Brandt geleitet, effektive Mitglieder sind Elio Grigoletto und Manfred Mayr, Ersatzmitglieder Arthur Scheidle und Lorenzo Saiani.