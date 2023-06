Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft expandiert im Trentino

Der Übernahmeprozess hat vor ungefähr einem Jahr begonnen. Da die Trentiner Kellerei Vivallis sich strategisch neu ausrichten und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollte, fasste sie die Entscheidung, ihre Tochtergesellschaft SAV zu verkaufen.Der Verwaltungsrat von Vivallis legte größten Wert darauf, ein genossenschaftlich geführtes Unternehmen mit ähnlichem Betätigungsfeld und Werten als Partner zu finden – und fand dies in der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft.Leo Tiefenthaler, Präsident der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, äußerte sich positiv zur Übernahme: „Es handelt sich um eine vom gesamten Verwaltungsrat der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft mitgetragene Operation. Die Entscheidung zur Übernahme der SAV Scorte Agrarie ist Folge sorgfältiger Analysen und Überlegungen, in deren Zuge die Gewissheit herangereift ist, dass mit dieser Operation die Weiterentwicklung der Genossenschaft gefördert wird, was natürlich ganz im Sinne unserer Mitglieder ist.“Auch Klaus Gasser, Direktor der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, ist überzeugt, dass der Verwaltungsrat eine strategisch wichtige und richtige Entscheidung getroffen hat.Er gewährte einen kurzen Einblick in die Zukunft: „In den ersten Monaten wollen wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen, die es beiden Organisationen ermöglichen, voneinander zu lernen. Eine unserer größten Herausforderungen wird es sein, in der Konsolidierungsphase Synergien im Einkauf, im Warenangebot, in der Logistik und vor allen Dingen bei den Leistungen den Landwirten gegenüber mit den nun insgesamt 40 Verkaufspunkten in der Region wirksam zu machen.“Die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft ist ein Traditionsunternehmen aus Südtirol, das seit 1928 Landwirte mit Betriebsmitteln und Dienstleistungen aller Art versorgt. Heute ist sie ein solides Unternehmen mit einem Umsatz 2022 von ca. 111 Millionen Euro, rund 270 Mitarbeitern und 31 Verkaufspunkten, von denen sich 26 in Südtirol und – bislang 5 – im Trentino befinden, dar.SAV hingegen erwirtschaftete im abgelaufenen Jahr mit ihren 9 Filialen ca. 13,5 Millionen Euro Umsatz und zählt 50 Mitarbeiter.