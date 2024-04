Eine aktuelle Euregio-EWCS-Studie zeigt, wie Südtirols Beschäftigte miteinander umgehen. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag vom Arbeitsförderungsinstitut (AFI) in Bozen vorgestellt und decken auf, in welchen Branchen sich Arbeitskollegen am meisten helfen und wo mehr beleidigt und belästigt wird.