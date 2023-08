Neuer lokaler Essensgutschein bereits in über 100 Betrieben einlösbar

Bobo Widmann (im Bild) hat den neuen Essensgutschein monni FOOD gemeinsam mit Philipp Moser vorgestellt. - Foto: © hds

Vorteile von monni FOOD

Nur in teilnehmenden Gastronomiebetrieben und im Lebensmitteleinzelhandel einlösbar

Seit erst 73 Tagen auf dem Markt und bereits in über 100 Betrieben landesweit einlösbar: Die Rede ist vom neuen, lokalen Essensgutschein des Wirtschaftsverbandes hds. „Mit dem digitalen Südtiroler Essensgutschein monni FOOD kommen wir nicht nur unserem Auftrag nach, lokale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, sondern wir unterstützen lokale Gastronomie- und Lebensmittelbetriebe dank viel geringerer Kommissionen, die üblich von den aktuellen, großen Gutschein-Anbietern am Markt verlangt werden“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser vom Start des Angebots begeistert.Aktuell werden den Gastronomen für die eingelösten Essensgutscheine sehr hohe Kommissionen für Essensgutscheine in Rechnung gestellt: Diese reichen bis zu 18 Prozent. „Für die Berufsgruppe ein Ding der Unmöglichkeit, weiterhin diese Kosten zu stemmen. Mit dieser neuen, lokalen und vorteilhaften Lösung gehört dieses Problem nun der Vergangenheit an“, so der Sprecher der Gastronomie im hds, Bobo Widmann.„Die Vorteile von monni FOOD liegen auf der Hand: Die Kommission beträgt 5 Prozent, es entstehen keine Transaktionskosten und (ganz neu) die Mahlzeiten werden centgenau abgerechnet“, so der hds. Das Kassieren der Gutscheine erfolgt über POS-Geräte der neuesten Generation und neben monni FOOD kann der Betrieb auch die Essensgutscheine der anderen Anbieter mit demselben Gerät kassieren.Ein weiterer Vorteil liege darin, dass sämtliche POS-Zahlungen bis zu 10 Euro kommissionsfrei sind und dass die Betriebe auch Teil des bewährten Südtiroler Gutscheinsystem monni BON-Netzwerks sind.Einlösbar Der lokale Essensgutschein monni FOOD, der nicht in Karten- oder Papierform, sondern ausschließlich als kunden- und umweltfreundliche App zur Verfügung steht, kann nur in allen teilnehmenden Südtiroler Gastronomiebetrieben und im Lebensmitteleinzelhandel eingelöst werden.„Südtiroler Betriebe quer durch alle Branchen sollten sich jetzt aktiv werden und diesen neuen Essensgutschein für ihre Mitarbeiter bestellen, indem sie Anbieter wechseln oder überhaupt als neue Welfare-Leistung für ihre Beschäftigten anbieten“, betont Moser.Alle Informationen zu allen Südtiroler Gutscheinvarianten sind unter der neuen Internetseite www.monni.bz.it abrufbar. Hier können auch die jeweiligen Gutscheine von den Unternehmen für ihre Mitarbeiter sowie von Privatpersonen einfach und schnell bestellt werden.